مديرية الأمن الوطني تسخر كل الإمكانيات المادية و البشرية لقضاء عيد الأضحى في ظروف ملائمة

18/08/2018 - 11:01

اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الوقائية لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم عبر كامل التراب الوطني، وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك المصادف ليومي 21 و 22 أوت  الجاري. 

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني أنه "تم وضع مخطط تكميلي للمخطط الخاص بموسم الإصطياف لهذا الموسم لضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم عبر كافة التراب الوطني"، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سخرت "كافة الإمكانيات البشرية والمادية حتى يتمكن جميع المواطنين من قضاء هذه المناسبة الدينية في ظروف أمنية ملائمة".

المصدر: المديرية العامة للأمن الوطني 

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