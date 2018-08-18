وزارة التربية الوطنية توضح بخصوص التسجيلات في السنة الأولى ابتدائي

أوضحت وزارة التربية الوطنية أنه لم يصدر عنها أي وثيقة ترخص للأطفال المولدين ما بين 01 جانفي و 31 مارس 2013 بالتسجيل في السنة الأولى ابتدائي.

تعلم وزارة التربية الوطنية في بيان لها نشر على صفحة الفايسبوك أنه لم يصدر عنها أي وثيقة ترخص للأطفال المولدين ما بين 01 جانفي و 31 مارس 2013 بالتسجيل في السنة الأولى ابتدائي.

و أكد البيان أن حسب الإطار الصادر في 24 جوان 2018، فإن التعليم الإجباري مضمون للأطفال الذين بلغوا السن القانونية 06 سنوات ، أين سيسمح خلال الدخول المدرسي المقبل (2018-2019) بتسجيل الأطفال المولودين في الفترة ما بين 01 جانفي و 31 ديسمبر2012.

من جهة أخرى، أوضح البيان أن إجراء الترخيص بالنسبة للأطفال المولودين بين 01 جانفي و 31 ديسمبر2013 يبقى ساري المفعول في الحالات الاستثنائية، و حسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة في كل مقاطعة.

المصدر :وزارة التربية الوطنية