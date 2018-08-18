الرئيس بوتفليقة يهنئ الرئيس المالي المعاد انتخابه إبراهيم بوبكر كيتا

بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة الى الرئيس المالي المنتخب لعهدة جديدة، إبراهيم بوبكر كيتا، أكد له فيها أن الجزائر "ستواصل مرافقة ومساندة" مساعي "إنجاح المصالحة الوطنية وحفظ السلامة الإقليمية لمالي وتنميته الاقتصادية".

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة قوله: "يتيح لي تجديد انتخابكم على رأس جمهورية مالي مناسبة سعيد لكي أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر تهانينا مشفوعة بأخلص تمنياتي لكم بالنجاح في مواصلة مهامكم النبيلة في خدمة الشعب المالي الشقيق".

وأضاف رئيس الجمهورية "إن تزكيتكم هذه ما هي إلا اعتراف صريح متبصر من قبل الشعب المالي بتلك الجهود الدؤوبة التي بذلتموها والتقدم المشهود الذي حققتموه على درب استعادة السلم والاستقرار, وفي تنمية بلادكم".

كما أكد أن "الالتزام الجاد الذي يحدوكم في سبيل وحدة مالي وازدهاره, وما لكم من الصفات الإنسانية, سيسمح وأنا متيقن من ذلك، بمغالبة التحديات الجديدة وتعزيز المكتسبات العديدة التي تحققت تحت قيادتكم الرشيدة".

وقال الرئيس بوتفليقة، "لكم أن تثقوا بأن الجزائر ستواصل مرافقة ومساندة أعمالكم الجادة الهادفة إلى إنجاح المصالحة الوطنية وحفظ السلامة الإقليمية لمالي الشقيق وتنميته الاقتصادية".

وختم رئيس الجمهورية برقيته بالقول، "هذا وإني لعلى يقين من أن إسهامكم الشخصي سيسمح لبلدينا بمواصلة العمل سويا على توطيد وتنويع علاقات التعاون الثنائية وحسن الجوار وكذا تعزيز تشاورنا حول كل القضايا الإقليمية والدولية التي هي محل اهتمامنا المشترك".

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج