وفــاة 23 شخــصـا وإصــابة 39 آخـــرين خـــلال الـ 48 ســاعة الأخـــيرة

لقي 23 شخصا حتفهم وأصيب 39 آخرين في 14 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 أوت2018 حسب ما أفادت به السبت أخر حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تسجيل عدة حوادث مرور 14 من بينها كانت الأكثر دموية متسببة في وفاة 23 شخص في مكان الحوادث و إصابة 39 آخرين بجروح حيث كانت أثقل حصيلة قد عرفتها ولايات إليزي بوفاة 06 اشخاص و جرح شخص أخر, وعين الدفلى بوفاة 04 اشخاص و جرح 08 آخرين، وغرداية بوفاة 03 اشخاص وجرح شخصين آخرين والجلفة بوفاة 03 أشخاص و جرح 04 آخرين.

كما تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل 08 حالات وفاة غرقا بعدة ولايات ففي ولاية وهران على سبيل المثال توفي شاب يبلغ من العمر 18 سنة بشاطئ الكثبان ببلدية عين الترك وبجاية أين توفي 03 أشخاص اثنين منهم في البحر حيث تبلغ الضحية الأولى 19 سنة توفيت بشاطئ بلدية أوقاس والثانية تبلغ من العمر20 سنة توفيت في شاطئ بلدية سوق الإتنين إلى جانب ضحية ثالثة تبلغ من العمر 59 سنة توفيت في بركة مائية ببلدية تيفرة .

أما بولاية عنابة فقد سجلت ذات المصالح وفاة شاب غرقا يبلغ من العمر 22 سنة تم انتشاله بشاطئ جنان الباي ببلدية سرايدي و بومرداس توفي كهل يبلغ من العمر 53 سنة توفي بشاطئ المزار ببلدية جنات وبجيجل هلك طفل يبلغ من العمر 14 سنة بشاطئ الساحل ببلدية واد لعجول وب مستغانم طفل يبلغ من العمر 04 سنوات بشاطئ دكارة ببلدية بن عبد المالك رمضان .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج