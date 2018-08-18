الذكرى المزدوجة لـ 20 أوت 1955/1956 : تنظيم عدة نشاطات تاريخية بالمتحف المركزي للجيش

نظم المتحف المركزي للجيش، هذا السبت، إحياء الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956 عدة نشاطات من بينها عرض شريط وثائقي حول الذكرى بالإضافة إلى محاضرتين تاريخيتين بقاعة السينما للجمهور الزائر حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أنه وفي إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فيما يخص الاهتمام بالتاريخ الوطني وتلقينه للأجيالي وتنفيذا لمخطط الاتصال لسنة 2017-2018، أحيى المتحف المركزي للجيش هذه الذكرى بـحضور ثلة من المجاهدين إلى جانب ممثلي جمعيات مدنية من خلال تنظيم برنامج تضمن عرض شريط وثائقي بعنوان "الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام"ي تنظيم محاضرتين تاريخيتين بقاعة السينما للجمهور الزائر وإقامة معرض للصور التاريخية، بالإضافة الى توزيع مطويات وصور عن معارك وأبطال الثورة التحريرية.

وتجدر الإشارة أن المعرض المنظم على مستوى المتحف المركزي للجيش بهذه المناسبة التاريخيةيتواصل لمدة أسبوع كامل.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج