المحترف الثاني : تألق أمل بوسعادة وأولمبي الشلف وترجي مستغانم ومعاناة شبيبة سكيكدة

عرفت نتائج مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت السبت، تألق أندية امل بوسعادة واولمبي الشلف وترجي مستغانم بتحقيقهم الفوز الثاني على التوالي واحتفاظهم بصدارة الترتيب، في حين، تتواصل معاناة فريق شبيبة سكيكدة في ذيل الترتيب دون نقاط.

وفي داربي منطقة الحضنة، تغلب امل بوسعادة خارج قواعده على الوافد الجديد وجاره نجم مقرة بهدفين أمضاهما يعلاوي، أحدهما جاء عبر ضربة جزاء، في لقاء جرى بسطيف لعدم تأهيل ملعب مقرة .

وبهذا يتصدر الامل "البوسعادي" الصدارة ب6 نقاط بعد فوزين، أما "النجم الازرق" فيتواجد في المركز العاشر بنقطة وحيدة.

وأطاح أولمبي الشلف بالعائد الى القسم الثاني، اتحاد عنابة، بهدف أمضاه عراب (د16) وهي النتيجة التي تبقي الاتحاد المحلي في المركز السادس ب3 نقاط والتي تسمح في نفس الوقت لـ"الشلفاوة" باعتلاء الصدارة مناصفة مع بوسعادة وترجي مستغانم، الذي لم يترك فرصة للضيف اتحاد الحراش وفاز عليه بهدف دون مقابل وهو الانتصار الذي يترك الترجي في ريادة الترتيب (6ن) في حين تتوالى معاناة الحراشية بنقطة وحيدة.

وتغلب وداد تلمسان على شبيبة بجاية (1-0) في حين ضاعفت العلمة من "هموم" شبيبة سكيكدة بالفوز عليها بثنائية نظيفة .

بالمقابل، صنع فريق رائد القبة "المفاجأة" إثر تعادله على ارضه أمام الضيف اتحاد بسكرة (0-0), وهي النتيجة التي تحسب لفائدة الرائد المحلي، وهو الذي دخل بالفريق الرديف، بسبب نفس المشكل الذي يعاني منه الجار اتحاد الحراش (عدم تسلم إجازات اللاعبين بسبب الديون).

ويدوّن الرائد اول نقطة له في الموسم ويتقاسم بذلك المركز العاشر مع اتحاد بسكرة واتحاد الحراش واتحاد البليدة ونجم مقرة ومولودية سعيدة بنقطة وحيدة لكل منهم.

من جانبهما، سحق فريقا سريع غليزان وجمعية وهران الضيفين: مولودية سعيدة واتحاد البليدة ب(3-1) و (4-1) على التوالي. وبهذا يتنفس السريع وابناء "المدينة الجديدة" بتوقيع اول انتصار لهم والارتقاء الى الصف السادس بثلاث نقاط مناصفة مع فرق: اتحاد عنابة وشبيبة بجاية, بينما تبقى وضعية فريقي مولودية سعيدة واتحاد البليدة "غامضة" كونهما يحتلان المراكز الاخيرة في الترتيب بنقطة واحدة لكليهما.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج