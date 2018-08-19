ميهوبي للإذاعة : دسترة الثقافة تتويج لحاجة المواطن الجزائري لهذا المطلب الحيوي

قال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إن أكبر مكسب لقطاع الثقافة خلال العشريتين الأخيرتين هو إقرار الثقافة كحق مدستر لكل مواطن جزائري.

شدد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى ردا على سؤال حول ما تتداوله بعض القنوات و صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص الاحتجاجات الأخيرة لمنع الحفلات الفنية، أن الثقافة هي حق مكفول لكل مواطن، حسب ما جاء به الدستور في تعديله الأخير، مذكرا بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منح للثقافة في العشريتين الأخيرتين من الإمكانيات ما لم يحصل عليه القطاع من قبل وفي كل المجالات، النشر، الكتاب، التراث، السينما، المسرح.

وأضاف وزير الثقافة قائلا ":إن دسترة الثقافة هي تتويج لحاجة المواطن لهذا المطلب الحيوي، وعليه فيجب علينا أن نعزز حضور الثقافة في حياة المواطن في الجانب الفني والفكري والثقافي".

المصدر:الإذاعة الجزائرية