كرة القدم / كأس الكونفيديرالية /الجولة الخامسة/: انهزام اتحاد الجزائر أمام يونغ أفريكانز التانزاني (1-2)

انهزم اتحاد الجزائر أمام نادي يونغ أفريكانز التانزاني بنتيجة (1-2)، الشوط الأول (0-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد بدار السلام (تانزانيا) لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لكأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجلت الأهداف من طرف كازيدي (د 44) و ماكامبو (د 47) لنادي يونغ أفريكانز فيما قلص مزياني الفارق للاتحاد (د 52).

ولحساب نفس المجموعة انهزم نادي قور ماهيا الكيني بميدانه أمام رايون سبور الرواندي بنتيجة (1-2)، الشوط الأول (1-1).

بعد هذه الجولة يبقى فريقا اتحاد الجزائر و قور ماهيا في المركز الأول برصيد (8 نقاط) لكل منهما و بفارق نقطتين عن رايون سبور الرواندي (6 ن) و أخيرا يونغ أفريكانز التانزاني (4 ن).

ويبقى انتظار الجولة السادسة و الأخيرة لمغرفة هوية المتأهلين للدور النهائي.

في الجولة السادسة و الأخيرة المقررة يوم 29 أغسطس، يستقبل اتحاد الجزائر نادي قور ماهيا الكيني فيما يلعب رايون سبور الرواندي بميدانه أمام يونغ أفريكانز التانزاني.

و يتأهل الفريقان الأولان عن المجموعة للدور ربع النهائي للمنافسة.