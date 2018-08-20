لجنة الانضباط : معاقبة رئيس أمل عين مليلة لمدة ستة اشهر نافذة

سلطت الرابطة المحترفة لكرة القدم عقوبة ستة أشهر نافذة ضد رئيس أمل عين مليلة (الرابطة الاولى) الهادي بن سيد مع منعه من مزاولة أي نشاط رسمي بسبب إخلائه بمبدأ التحفظ حسب بيان الرابطة الصادر الاثنين.

و غرمت الرابطة رئيس أمل عين مليلة بمبلغ 200.000 دج مؤكدة أن "بن سيد كان قد عوقب لمدة 5 اشهر من 5 مارس الى 5 سبتمبر 2018 لمحاولة اعتدائه على حكم" حيث ستدخل العقوبة الحالية حيز

التنفيذ ابتداء من 6 سبتمبر حسب بيان الرابطة.

من جهة أخرى عوقب مدافع شباب قسنطينة حسين بن عيادة بأربع مقابلات نافذة اضافة الى غرامة مالية تقدر ب 40.000 دج "لقيامه بسلوك غير رياضي اتجاه الحكم". كذلك الامر بالنسبة لزميله في الفريق فؤاد حداد ولاعب أهلي برج بوعريريج بن عمر ملال اللذان سلطت عليهما الرابطة عقوبة مقابلتين نافذتين وغرامة مالية تقدر ب 20.000 دج" لقيامهما بسلوك غير رياضي اتجاه المنافس الى جانب اللعب الخطير."

كما استدعي مدرب رائد القبة (الرابطة الثانية) سيد احمد سليماني للمثول امام لجنة الانضباط بتاريخ 26 أوت على الساعة الواحدة زوالا بينما تم إقصاء مدرب شبيبة سكيكدة ليامين بوغرارة الى غاية مثوله أمام اللجنة بتاريخ 27 اوت على الساعة العاشرة صباحا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج