كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر الاثنين، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة وذلك إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود, وإثر دورية على الشريط الحدوديببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 20 أوت 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على قاذف صاروخي من نوع 7 RPG مسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف، بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، 50 كيلوغرام من المواد الكيميائية المستعملة في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات".

وتأتي هذه النتائج المحققة ميدانيا لتؤكد مرة أخرى "جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بأمن وسلامة التراب الوطني".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج