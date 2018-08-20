الجزائريون يحتفلون بعيد الاضحى وسط اجواء من التراحم والتضامن

يحتفل الشعب الجزائري هذا الثلاثاء العاشر من ذي الحجة على غرار مختلف الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهي شعيرة إسلامية هامة في عقيدة المسلم حيث يتقرب فيها إلى الله تعالى بذبح الأضاحي والتصدق على الفقراء والمساكين.

ويخرج الجزائريون صبيحة العيد باكرا إلى المساجد والمصليات وسط التكبير والتهليل وطلب العفو والغفران من الله تعالى.

وبعد أداء صلاة العيد يقوم المواطنون بذبح الأضاحي في أجواء إيمانية بعد ذلك تأتي مرحلة صلة الرحم وهي مرحلة واجبة لاسيما خلال الأعياد يتزاور فيها الأهل والأقارب.

وبهذه المناسبة سخرت السلطات المحلية لكل ولاية عددا من البياطرة يتوزعون عبر الاحياء والشوارع لمراقبة عمليات الذبح واسداء النصح والارشاد للمواطنيين

و بالمنسبة ايضا جند قطاع الموارد المائية 8.000 عون لضمان استمرارية عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب وخدمات التطهير وتخصيص 500 شاحنة صهريج تحسبا لأي اضطراب أو تذبذب في التموين خلال أيام عيد الأضحى.

المصدر: الإذاعة الجزائرية