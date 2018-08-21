مقتل 19 شخصا في هجوم لعناصر بوكو حرام على مخيم للاجئين شمال شرق نيجيريا

لقي 19 شخصا مصرعهم على أيدي مسلحي جماعة بوكو حرام شمال شرق نيجيريا,حسبما ذكرته مصادر اعلامية امس الاثنين.

وأفادت السلطات المحلية بولاية بورنو في بيان بأن الجماعة المتطرفة هاجمت مخيما لاستقبال اللاجئين يقع في قرية «مايلاري» التابعة لمنطقة «جوزامالا» وقتلوا 19 مدنيا وأحرقوا الأكواخ وأتلفوا المحاصيل الزراعية قبل أن يلوذوا بالفرار.

و قال عمال الإغاثة في المخيم أن عدد ضحايا الهجوم بلغ 63 قتيل مؤكدين أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب إصابة آخرين بجروح بالغة الخطورة إلا أن السلطات النيجيرية لم تؤكد هذه الحصيلة إلى حد الآن.

وتأتي هذه العملية غداة هجوم مماثل نفذه عناصر بوكو حرام قبل يومين ضد أهالي قرية علي غوشي الواقعة على بعد ستة كيلومترات من مايدوغوري وقتلوا أربعة مزارعين.

يشار إلى أن المواجهات بين جماعة بوكو حرام والقوات النيجيرية التي اندلعت منذ عام 2009,أسفرت عن مقتل 20 ألف شخص على الأقل,وتهجير أكثر من 2.6 مليون,كما تسببت بأزمة إنسانية في كل الدول الواقعة بمنطقة بحيرة تشاد وهي: نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية