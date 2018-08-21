رئيس البرلمان التركي يدين بشدة إطلاق النار على السفارة الأمريكية بأنقرة

أعرب بن علي يلدريم, رئيس البرلمان التركي, عن إدانته الشديدة لإطلاق النار على السفارة الأمريكية بأنقرة, قائلا إن توفيرالأمن لكافة الأجانب والدبلوماسيين والضيوف المقيمين في تركيا, واحد من أهم واجبات الدولة.

وأوضح يلدريم, في تصريح له اليوم, أنه لا يمكن تقبل الهجوم على السفارة الأمريكية في بلاده, مضيفا أن «الدولة التركية تضمن أمن جميع البعثات الأجنبية والسفارات.. ومهما كانت علاقاتنا مع أي بلد فالأمران منفصلان».

وأشاد تمكن وزارة الداخلية وقوات الأمن التركية من القبض على منفذي الهجوم خلال مدة قصيرة.

تجدر الإشارة , إلى أن مجهولين أطلقوا النار من سيارة باتجاه مبنى السفارة الأمريكية في أنقرة, في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين, دون وقوع أية خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الأمن التركية, مساء أمس, من توقيف شخصين اعترفا بإطلاق النار على السفارة, وضبطت معهما مسدسا وسيارة استخدماها في الهجوم.

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