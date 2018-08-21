تصفيات كان إفريقيا أقل من 17 سنة: الجزائر تنهزم ضد المغرب 2-5

انهزم المنتخب الجزائري دون 17 سنة لكرة القدم، أمام نظيره المغربي بنتيجة (2-5)، سهرة الاثنين بمدينة سوسة (تونس)، لحساب الجولة الأولى من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للفئة, المقررة بتانزانيا.

وفي المقابلة الثانية، تفوق المنتخب التونسي على نظيره الليبي (1-0).

ويلعب "الخضر" مباراتهم الثانية ضد تونس, يوم الجمعة القادم، قبل اختتام الدورة بمواجهة ليبيا بعد أربعة أيام (28 أوت).

نتائج الجولة الأولى :

الجزائر - المغرب 2 - 5

تونس - ليبيا 1 - 0

مباريات متبقية / الجمعة 24 أوت (الجولة الثانية) :

تونس- الجزائر

المغرب - ليبيا

الثلاثاء 28 أوت (الجولة الثالثة) :

المغرب - تونس

الجزائر - ليبيا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج