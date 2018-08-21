تصفيات كان إفريقيا أقل من 17 سنة: الجزائر تنهزم ضد المغرب 2-5

21/08/2018 - 20:52
كرة القدم, الفريق الوطني
انهزم المنتخب الجزائري دون 17 سنة لكرة القدم، أمام نظيره المغربي بنتيجة (2-5)، سهرة الاثنين بمدينة سوسة (تونس)، لحساب الجولة الأولى من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للفئة, المقررة بتانزانيا.
وفي المقابلة الثانية، تفوق المنتخب التونسي على نظيره الليبي (1-0).
ويلعب "الخضر" مباراتهم الثانية ضد تونس, يوم الجمعة القادم، قبل اختتام الدورة بمواجهة ليبيا بعد أربعة أيام (28 أوت).
نتائج الجولة الأولى :
الجزائر - المغرب 2 - 5
تونس - ليبيا 1 - 0
مباريات متبقية / الجمعة 24 أوت (الجولة الثانية) :
تونس- الجزائر
المغرب - ليبيا
الثلاثاء 28 أوت (الجولة الثالثة) :
المغرب - تونس
الجزائر - ليبيا.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج