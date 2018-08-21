المنتخب الجزائري دون 21 سنة :استدعاء 25 لاعبا لتربص تحضيري بالبليدة

يجري المنتخب الجزائري تحت 21 عاما لكرة القدم، تربصا تحضيريا بين 26 و 29 أوت الجاري بفندق الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، حسبما أعلنت عنه الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف" عبر موقعها الرسمي.

وكشف مدير المنتخبات الوطنية، بوعلام شارف، والطاقم الفني لمنتخب أقل من 21 سنة عن قائمة تضم 25 لاعبا، تحسبا للمشاركة في هذا المعسكر الاعدادي، حيث يعد نادي بارادو (6 لاعبين) واتحاد الجزائر (4 لاعبين) أكثر الأندية تمثيلا في القائمة.

ويجري الفريق الوطني لأقل من 21 سنة عدة تربصات تحضرية دورية منذ بضعة أشهر، تختتم بإجراء مقابلات ودية، سيما ضد فلسطين (خسارة 0-1) ومواجهتين أمام مصر (خسارتين 1-2 ثم 0-1).

ويحضر زملاء وسط ميدان نادي بارادو آدم زرقان لدخول غمار التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية, طوكيو 2020.

قائمة اللاعبين الذين تم استدعائهم :

عبد المومن سيفور (اتحاد الجزائر)، عماد الدين عزي (نصر حسين داي) ، يوسف بشو (شباب بلوزداد)، بلال بن حمودة (اتحاد الجزائر)، أيمن بوقرة (نادي بارادو)، كمال محند بلعربي (اتحاد الحراش)، محمد رضا بومشرة (اتحاد الجزائر)، أحمد بوطاقة (اتحاد البليدة), آدم زرقان (نادي بارادو)، يوسف دوار (نادي بارادو)، بومدين فريفر (مولودية وهران)، أسامة قتال (اتحاد البليدة)، غيلاس قناوي (نادي بارادو)، ريان حايز بن ضروية (شباب بلوزداد)، مصطفى بوسيف (وفاق سطيف)، محمد مرواني (أولمبي الشلف)، يسعد لقجع (نصر حسين داي)، أيمن محيوص (اتحاد الجزائر)، زين الدين بلعيد (نصر حسين داي)، عيسى بودشيشة (وفاق سطيف)، ابراهيم فرحي (شبيبة الساورة)، سعيد دعاس (مولودية الجزائر)، عبد الجليل طاهري (نادي بارادو)، هشام بوداوي (نادي بارادو)، إسلام مريلي (أولمبي الشلف).

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج