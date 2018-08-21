أول أيام عيد الأضحى: استجابة لبرنامج المداومة بنسبة 99,75 بالمائة عبر 06 ولايات شرقية

تمت الاستجابة لبرنامج مداومة التجار بنسبة 99,75 بالمائة خلال أول أيام عيد الأضحى عبر ست ولايات بشرق البلاد تابعة للمديرية الجهوية للتجارة حسب ما أفاد به الثلاثاء المدير الجهوي للتجارة بالنيابة عاشور بوزيدة.

أوضح المسؤول بأن ما لا يقل عن 5667 تاجرا تم تسخيرهم لتنفيذ برنامج المداومة خلال يومي عيد الأضحى عبر ولايات قسنطينة وتبسة وباتنة وأ البواقي و بسكرة.

و قد شمل برنامج المداومة على الخصوص 677 مخبزة عبر الولايات الست المعنية بالإضافة إلى 2905 تاجرا لبيع المواد الغذائية العامة و 46 مطحنة و 17 ملبنة حسب ما أشار إليه السيد بوزيدة.

و أوضح المدير الجهوي للتجارة أن ست /6/ وحدات لبيع المياه المعدنية تم تسخيرها ضمن برنامج المداومة الذي يهدف -كما قال- إلى ضمان خدمة أدنى للمواطنين خلال عيد الأضحى.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج