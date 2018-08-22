العراق : قتلى و جرحى اثر تفجيرين بشمال البلاد

قتل 11 شخصا من بينهم ثمانية من رجال الأمن و أصيب 15 آخرون من بينهم نائب سابق بالبرلمان العراقي، و ذلك في تفجيرين شهدهما الليلة الماضية قضاء «الشرقاط» بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق،وفق حصيلة أولية أوردتها وسائل الإعلام اليوم الأربعاء.

وأوضح مصدر أمني أن التفجير الأول تم بحزام ناسف واستهدف منزل النائب السابق في البرلمان العراقي،عدنان الغنام، ما اسفر عن اصابته بجروح وأربعة آخرين، بالإضافة إلى مقتل ثمانية من رجال الأمن.

واضاف المصدر ان التفجير الثاني تم في قرية «اسديرة» بقضاء الشرقاط ، وعبر حزام ناسف أيضا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 10 آخرين بجروح. وأج