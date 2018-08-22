بطولة العالم أواسط (اليوم الأول) : تأهل جاب الله و معوش إلى الدور ثمن النهائي

تأهل الملاكمان الجزائريان فارس جاب الله (49 كلغ)و هشام معوش (52 كلغ) إلى الدور ثمن النهائي لبطولة العالم أواسط (ذكور وإناث) التي تقام فعالياتها من 21 إلى 31 أغسطس بالعاصمة المجرية بودابست.

وتمكن الجزائري جاب الله من الظفر بتأشيرة التأهل بعد فوزه على منافسه الكيرغستاني غزونوكولو سلطان بنتيجة (3-2) ليتقابل غدا الخميس في إطار الدور ثمن النهائي أمام الملاكم الكازاخستاني صبيرخان مخمود بطل آسيا.

من جهته تأهل هشام معوش (52 كلغ) بطل العرب وإفريقيا الى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على الاسترالي شوتيا يوسوف بنتيجة (5-0) حيث سيلاقي غدا الخميس الملاكم الايطالي كباي بتريك.

و تتواصل اليوم الاربعاء فعاليات مونديال بودابست حيث سيدخل الجزائري عبد الرحيم سكيلي (64 كلغ) المنافسة أمام الروسي بوبوف إيليا بينما يتنازل زميله منصوري محند (81 كلغ) أمام الانجليزي ايتوما كارول في إطار الدور السادس عشر.

من جهتها تتقابل الملاكمة بركان لويزة (48 كلغ) أمام الروسية بيشتنوفا كزينيا في إطار الدور الأول لدى الإناث.

و يشارك المنتخب الجزائري للملاكمة (ذكور وإناث) ب 12 ملاكما (7 ذكور و 5 إناث) في بطولة العالم للأواسط ببودابست تحت إشراف الطاقم الفني المتكون من المدربين فراطسة مراد وبورنان براهيم و أعراب حمزة و عبد الباقي بلميلي.

وتقام الأدوار التصفوية من 21 إلى 26 أغسطس ليفتح بعدها المجال للدور ربع النهائي (26 و27 أغسطس) و نصف النهائي (28 أغسطس) بينما تجرى المنازلات النهائية يومي 30 و 31 أغسطس حسب البرنامج الذي سطرته الاتحادية الدولية للملاكمة. واج