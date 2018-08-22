بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد (دون 21 عاما): استدعاء 18 لاعبا لخوض تربص ثان بالجزائر

تم استدعاء 18 لاعبا للمنتخب الجزائري لكرة اليد (ذكور) دون 21 عاما, لخوض تربص ثان بالجزائر ينطلق يوم الجمعة و يستمر إلى غاية 4 سبتمبر, تحسبا للبطولة الإفريقية لهذه الفئة العمرية المقررة بالمغرب, حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية للعبة.

و وضع الطاقم الفني المتشكل من الثنائي جلال الدين حروس و عمر عمراني الثقة في اللاعبين ال18 الذين سيتنقلون إلى مراكش لتمثيل الألوان الوطنية.

و كانت التشكيلة الوطنية قد أجرت تربصا أولا بالمركز الوطني لتجمع و تحضير المواهب الشابة بالسويدانية, حيث تم خلاله التركيز على الجانب البدني بسبب الانطلاق المتأخر للتحضيرات.

وكان المدرب حروس قد أوضح لـ،وكالة الاخبار الجزائرية «أنه سيتم التركيز خلال التربص الثاني على الجانبين الفني و التكتيكي مع برمجة خمس مباريات ودية».

خلال البطولة الإفريقية ال25 (7-14 سبتمبر), سينشط السباعي الجزائري ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات تونس و أنغولا و زامبيا و الفائز بكأس الاتحاد الدولي-2018, فيما تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات مصر و المغرب (البلد المنظم) و جمهورية الكونغو الديمقراطية و غينيا و سيراليون.

وجاءت مشاركة المنتخب الجزائري (دون 21 عاما) في آخر لحظة بعد تدخل وزارة الشباب و الرياضة حيث كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, حبيب لعبان قد ألغى في وقت سابق مشاركة الفريق لاعتبارات مالية.

وسيتنقل الوفد الجزائري الى المغرب يوم 5 سبتمبر المقبل.

قائمة اللاعبين الجزائريين المعنيين بالتربص الثاني و المشاركة في البطولة الإفريقية:

عمورة وليد ، طوبالي محمد رضا ، عزاز رياض ، فوضيل مالك ، مسعود عمار ، قاسمي

عصام ، بودخانة علاء الدين ، عزوز طارق ، زنادي عبد الجليل ، بلوصيف سامي ،

معمر شاوش عبد الرحمان ، الحوتي يوسف ، رحماني يوسف ، عيساني عبد الرحمان ،