مخاوف أممية من احتمال تفشي موجة ثالثة لوباء الكوليرا في اليمن

أعلنت الأمم المتحدة أن لديها تقارير تفيد بزيادة الحالات التي يشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا في اليمن بما يثير القلق البالغ بشأن احتمال تفشي موجة ثالثة للوباء.

وقال السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان اليوم الاربعاء إن استجابة الشركاء في مجال العمل الإنساني تهدف إلى تجنب تفشي الوباء على نطاق واسع ,مشيرا إلى أنه تم تحصين أكثر من 385 ألف شخص ضد الكوليرا في مقاطعات في محافظتي الحديدة واب.

وشدد دوجاريك على ضرورة امتثال كل أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والتي تحتم حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية.

ومنذ أبريل عام 2017 أبلغ عن أكثر من 1.1 مليون حالة إصابة مشتبه فيها بالكوليرا وأكثر من 2300 وفاة مرتبطة بالمرض.

وتشعر الأمم المتحدة بالقلق إزاء الأضرار اللاحقة بالبنية التحتية للماء والصرف الصحي والخدمات الصحية بسبب الصراع وتؤكد أن توفر تلك الخدمات حيوي ومن شأنها منع تفشي الكوليرا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية