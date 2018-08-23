عيد الاضحى: جمع 900 ألف من جلود الكباش على مستوى 06 ولايات نمــوذجــية

23/08/2018 - 15:07

أعلنت وزارة الصناعة و المناجم، هذا الخميس، أنه تم جمع حوالي 900 ألف من جلود اضاحي العيد على  مستوى الولايات النموذجية الستة التي تم اختيارها للقيام بهذه العملية والتي  تجاوزت الهدف المسطر .

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن هذه العملية -الاولى من نوعها و التي بادرت بها وزارة الصناعة و المناجم – شملت ستة ولايات عبر التراب الوطني و هي الجزائر و وهران و سطيف و  قسنطينة و جيجل  وباتنة.

وبالإضافة الى الجلود التي تم جمعها سيتم ايضا استرجاع حوالي 500 طن من الصوف  سيوجه جزء كبير منها نحو التصدير.

وأكد المهنيون ان النوعية الجيدة لجلد و صوف الماشية بالجزائر تستعمل في  تصنيع منتجات  فاخرة للعديد من العلامات الدولية.

وستقوم  قريبا وزارة الصناعة و المناجم بتشكيل  فريق عمل موسع مشكل من كل  الاطراف الفاعلة من اجل التحضير لتوسيع العملية لتشمل كل ولايات الوطن ابتداء  من عيد الاضحى 2019 .

وبالرغم من بعض النقائص المسجلة - نوهت الوزارة  بالمشاركة الفعالة  للمواطنين في هذا العمل المشترك الذي يساهم في الحفاظ على  الصحة العمومية والبيئة  فضلا عن دعم و تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار البيان الى أن نجاح العملية لم يكن ليتحقق لولا وعي المواطنين بأهمية هذه العملية على جميع المستويات . 

يذكر أن هذه  العملية تمت بمشاركة و اسناد دوائر وزارية عديدة على غرار قطاع الشؤون الدينية والاوقاف و الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة و الطاقات  المتجددة والاتصال و البريد و التكنولوجيات السلكية و اللاسلكية و الرقمنة و  مهنيون الجلود و الصناعة و ايضا الجمعية الوطنية للدباغين. 

كما اكدت الوزارة ان هذه العملية لم تكن لتنجح دون المساهمة الفعالة  للبلديات ومؤسسات التطهير والتنظيف و المساعدات المقدمة من طرف  المؤسسات والتجار الذين لم يترددوا بتقديم  مادة الملح و ايضا مشاركة الناقلين المتطوعين  في نقل الجلود من مواقع الجمع.

وأشار المصدر ذاته للدور الفعال الذي لعبته  وسائل الاعلام  في التحسيس و التوعية بأهمية هذه العملية وايضا مشاركتها الحيوية في كل مراحل عملية جمع  جلود الاضاحي.

كما حيت الوزارة الوصية جهود كل المتعاملين و العمال والاطارات المسخرة  للاشراف على هذه المبادرة.

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