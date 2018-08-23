عيد الاضحى: جمع 900 ألف من جلود الكباش على مستوى 06 ولايات نمــوذجــية

أعلنت وزارة الصناعة و المناجم، هذا الخميس، أنه تم جمع حوالي 900 ألف من جلود اضاحي العيد على مستوى الولايات النموذجية الستة التي تم اختيارها للقيام بهذه العملية والتي تجاوزت الهدف المسطر .

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أن هذه العملية -الاولى من نوعها و التي بادرت بها وزارة الصناعة و المناجم – شملت ستة ولايات عبر التراب الوطني و هي الجزائر و وهران و سطيف و قسنطينة و جيجل وباتنة.

وبالإضافة الى الجلود التي تم جمعها سيتم ايضا استرجاع حوالي 500 طن من الصوف سيوجه جزء كبير منها نحو التصدير.

وأكد المهنيون ان النوعية الجيدة لجلد و صوف الماشية بالجزائر تستعمل في تصنيع منتجات فاخرة للعديد من العلامات الدولية.

وستقوم قريبا وزارة الصناعة و المناجم بتشكيل فريق عمل موسع مشكل من كل الاطراف الفاعلة من اجل التحضير لتوسيع العملية لتشمل كل ولايات الوطن ابتداء من عيد الاضحى 2019 .

وبالرغم من بعض النقائص المسجلة - نوهت الوزارة بالمشاركة الفعالة للمواطنين في هذا العمل المشترك الذي يساهم في الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة فضلا عن دعم و تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار البيان الى أن نجاح العملية لم يكن ليتحقق لولا وعي المواطنين بأهمية هذه العملية على جميع المستويات .

يذكر أن هذه العملية تمت بمشاركة و اسناد دوائر وزارية عديدة على غرار قطاع الشؤون الدينية والاوقاف و الداخلية و الجماعات المحلية والبيئة و الطاقات المتجددة والاتصال و البريد و التكنولوجيات السلكية و اللاسلكية و الرقمنة و مهنيون الجلود و الصناعة و ايضا الجمعية الوطنية للدباغين.

كما اكدت الوزارة ان هذه العملية لم تكن لتنجح دون المساهمة الفعالة للبلديات ومؤسسات التطهير والتنظيف و المساعدات المقدمة من طرف المؤسسات والتجار الذين لم يترددوا بتقديم مادة الملح و ايضا مشاركة الناقلين المتطوعين في نقل الجلود من مواقع الجمع.

وأشار المصدر ذاته للدور الفعال الذي لعبته وسائل الاعلام في التحسيس و التوعية بأهمية هذه العملية وايضا مشاركتها الحيوية في كل مراحل عملية جمع جلود الاضاحي.

كما حيت الوزارة الوصية جهود كل المتعاملين و العمال والاطارات المسخرة للاشراف على هذه المبادرة.