ريغبي / نهائي كأس افريقيا "الفضية" : زامبيا - الجزائر يوم 20 أكتوبر بـ موفوليرا

يستقبل المنتخب الزامبي للريغبي نظيره الجزائري يوم 20 أكتوبر القادم في نهائي كأس إفريقيا "الفضية" حيث سيكون الرهان كبيرا وهو التتويج من أجل الصعود للقسم الأعلى، حسب ما أعلنت عنه الكنفيدرالية الافريقية للعبة "ريغبي أفريك".

وستنطلق المباراة، المبرمجة بمدينة موفوليرا، على الساعة 00ر13 بالتوقيت المحلي (سا 00ر12 بالتوقيت الجزائري)، يضيف المصدر نفسه.

وكان من المقرر أن يجرى النهائي شهر أغسطس الحالي، حيث رجحت بعض الأطراف في الاتحادية الجزائرية إمكانية احتضان الجزائر العاصمة للمباراة.

وفازت الجزائر بدورة منطقة شمال افريقيا لحساب كأس افريقيا "الفضية" التي جرت بمدينة تولوز الفرنسية شهر جوان الماضين بعد فوزها على السنغال (22-18) و كوت ديفوار (23-13).

من جهتها، سيطرت زامبيا على مجريات دورة منطقة جنوب افريقيا لكأس افريقيا "الفضية" التي نظمتها على حساب بوتسوانا (32-13) و مدغشقر (31-29).

وسيلعب الفائز من مباراة زامبيا - الجزائر السنة القادمة منافسة كأس افريقيا"الذهبية" وهي أعلى مستوى للريغبي في القارة الافريقية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج