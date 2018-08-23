وزارة الصحة:حالة وفاة بالكوليرا و41 إصابة مؤكدة والوضع الصحي للمصابين تحت السيطرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الخميس عن حالة وفاة بالبليدة و41 إصابة مؤكدة بالكوليرا في بعض ولايات الوطن وأكثر من 80 حالة مشتبه بها.

وأكد مدير الوقاية بوزارة الصحة جمال فورار "بذل كل الجهود للتكفل بهذه الحالات وان المصابين بدأوا في مغادرة المستشفيات وعددهم 18 مصابا فيما يبقى المصابين الآخرين تحت الرعاية الطبية".

وبخصوص مصدر الوباء قال مدير معهد باستور زبير حارث إن التحاليل لم تظهر بعد بكتريا الكوليرا في مياه الشرب.

وأوضح في هذا الصدد أن التحليل لم تظهر لحد ألان أي وجود للبكتريا المسببة للكوليرا في مياه الشرب وبالرغم من ذلك قمنا ببعض التحاليل لبعض عناصر المياه ووجدناها غير صالحة للشرب ولكن لم نعثر فيها على البكتريا المسببة للكوليرا ونحن ألان نبحث عن مصدر هذه البكتريا".

وبخصوص الحالات التي تم تسجيلها اعتبر مدير الوقاية جمال فورار بأنها حالات منعزلة على مستوى عائلات معينة وارجع العدوى إلى نقص النظافة الشخصية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية