الجزائر تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حاجزا امنيا شرق العاصمة طرابلس

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم الخميس حاجزا امنيا بالمدخل الغربي لمدينة زليتني شرق العاصمة الليبية طرابلس وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين صفوف عناصر الأمن الليبي.

وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تعتبر هذا الهجوم عملا إجراميا يكشف مرة أخرى على الوجه القبيح والبغيض الذي يميز أعمال الجماعات الإرهابية التي دأبت على نشر الرعب والموت وعلى انتهاك المقدسات.

وأضاف البيان أن الجزائر تتقدم بأصدق تعازيها لذوي الضحايا كما تعبر عن مواساتها لأسر المصابين وتؤكد مجددا على تضامنها مع ليبيا حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية