الفلسطينيون في غزة يشاركون بجمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية

يستعد الفسطينيون في قطاع غزة للمشاركةهذه الجمعة، في فعاليات جمعة الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية ضمن الجمعة الـ22 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد عصر الجمعة في مخيمات العودة شرقي حدود القطاع.

وجددت الهيئة تمسّك شعبنا بحقه الثابت في القدس عاصمة فلسطين، وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت الهيئة استمرار المسيرات كمسيرات شعبية وسلمية تحمل رسالة شعبنا إلى العالم، لحماية حقنا بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

ويخرج الفلسطينيون في قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي تجاه السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأسفرت الاشتباكات التي تندلع خلال المسيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية عن استشهاد 168 شخصا، وإصابة نحو 18 ألف آخرين، بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / الوكالات