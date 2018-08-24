أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتأثر المعروض بالعقوبات على إيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط توقعات بأن تتسبب العقوبات الأمريكية على إيران في انخفاض المعروض من الخام في السوق.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة. وبرنت على مسار الارتفاع 4.7 بالمئة هذا الأسبوع.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.32 دولار للبرميل بارتفاع 49 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة. ويتجه الخام الأمريكي إلى الارتفاع 3.7 بالمئة هذا الأسبوع.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ الوكالات