برنامج مباريات الجولة الثالثة لحساب الرابطة المحترفة الثانية المقرر إجراؤها يوم السبت

24/08/2018 - 12:55

اتحاد الحراش - مولودية العلمة 

شبيبة سكيكدة - سريع غليزان 

مولودية سعيدة - وداد تلمسان  

اتحاد البليدة - اتحاد عنابة 

اتحاد بسكرة - أمل بوسعادة 

نجم مقرة - ترجي مستغانم (ملعب 8 ماي 1945 بسطيف) 

شبيبة بجاية - جمعية وهران (00ر19) 

أولمبي الشلف - رائد القبة (00ر19)

 الترتيب                   نقاط    لعب

1. أمل بوسعادة          6         2

--.  ترجي مستغانم      6         2

--. جمعية الشلف        6         2

4.  مولودية العلمة      4        2

--.  وداد تلمسان        4        2

6. اتحاد  عنابة          3        2

--. سريع غليزان        3        2

--. جمعية وهران       3        2

--. شبيبة بجاية          3        2

10.  نجم مقرة          1        2

--.  اتحاد الحراش      1        2  

--. مولودية سعيدة      1         2

--. اتحاد البليدة         1         2 

--. اتحاد بسكرة        1         2

--. رائد القبة           1        2

16. شبيبة سكيكدة     0        2.   

 

رياضة