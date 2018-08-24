برنامج مباريات الجولة الثالثة لحساب الرابطة المحترفة الثانية المقرر إجراؤها يوم السبت

اتحاد الحراش - مولودية العلمة
شبيبة سكيكدة - سريع غليزان
مولودية سعيدة - وداد تلمسان
اتحاد البليدة - اتحاد عنابة
اتحاد بسكرة - أمل بوسعادة
نجم مقرة - ترجي مستغانم (ملعب 8 ماي 1945 بسطيف)
شبيبة بجاية - جمعية وهران (00ر19)
أولمبي الشلف - رائد القبة (00ر19)
الترتيب نقاط لعب
1. أمل بوسعادة 6 2
--. ترجي مستغانم 6 2
--. جمعية الشلف 6 2
4. مولودية العلمة 4 2
--. وداد تلمسان 4 2
6. اتحاد عنابة 3 2
--. سريع غليزان 3 2
--. جمعية وهران 3 2
--. شبيبة بجاية 3 2
10. نجم مقرة 1 2
--. اتحاد الحراش 1 2
--. مولودية سعيدة 1 2
--. اتحاد البليدة 1 2
--. اتحاد بسكرة 1 2
--. رائد القبة 1 2
16. شبيبة سكيكدة 0 2.