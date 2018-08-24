توقيف 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة تقليدية الصنع وبنادق صيد بتيارت وتيسمسيلت

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومكافحة التهريب، أوقف أفراد الجيش الوطني الشعبي، يوم 23 أوت 2018، بالوادي/ ن.ع4، مهربا بحوزته (5400)علبة سجائر، وأوقف عناصر الدرك الوطني، بكل من تيارت و تسمسيلت/ن.ع2، ستة أشخاص بحوزتهم ثمانية أسلحة تقليدية الصنع وثلاث بنادق صيد.

وفي نفس السياق قامت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بحجز مركبة و(7073) لتر من الوقود، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف /ن ع5. من جهة أخرى، أحبط حراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5، و وهران/ن.ع2 محاولة هجرة غير شرعية لـ (20) شخصا من جنسيات مختلفة كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.