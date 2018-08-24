كــان 2019 : بلمــاضي يـستدعي عز الدين دوخة لمواجهة غامبيــا

استدعي الحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة للمنتخب الوطني لكرة القدم، تحسبا للمباراة أمام غامبيا المقررة يوم 8 سبتمبر المقبل ببانغول، لحساب اليوم الثاني للمجموعة الرابعة لتصفيات كأسي إفريقيا للأمم-2019، حسب ما أعلن عنه الجمعة، نادي الرائد السعودي (الدرجة الأولى).

وكتب ناديه السعودي على صفحته للتواصل الاجتماعي تويتر ما يلي: " استدعى الطاقم الفني الجزائري الحارس عز الدين دوخة للمشاركة مع منتخب بلاده في التربص المقرر من 3 إلى 11 سبتمبر متمنين له حظا موفقا".

وكان آخر ظهور لدوخة (32 سنة) بألوان المنتخب الجزائري يوم 17 نوفمبر 2015 خلال الفوز العريض للخضر بالبليدة أمام تانزانيا (7-0) في لقاء الإياب للدور التّصفوي الثاني لمونديال-2018.

ويأني بيان الرائد غداة إعلان النادي السعودي الثاني الإتفاق، لعودة الحارس رايس مبولحي لصفوف المنتخب الجزائري استعدادا لمباراة غامبيا حيث لعب آخر مباراة له في أكتوبر 2017.

ولم يلعب مبولحي، الذي ابعد من طرف رابح ماجر، منذ حوالي عام مع "الخضر"، كما رفض بعد ذلك دعوة الناخب الوطني السابق بحجة "نقص المنافسة".

وسيتم الكشف نهاية الأسبوع الجاري عن قائمة اللاعبين المعنيين باللقاء أمام غامبيا من طرف الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي الذي أمضى عقدا لمدة 4 سنوات مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وسيدخل الخضر في تربص انطلاقا من يوم 3 سبتمبر قبل التنقل إلى بانغول يوم 6 سبتمبر، في رحلة خاصة.

للتذكي، جرت مباراة الجولة الأولى لتصفيات كان-2019 في شهر جوان 2017، حيث فاز المنتخب الجزائري على الطوغو (1-0) في البليدة.