وهران : هلاك ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في حادث مرور ببوتليليس

لقي ثلاثة (3) أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة (5) آخرين بجروح "خطيرة" في حادث اصطدام سيارتين ببعضهما سهرة الجمعة على مستوى الطريق الوطني رقم 2 الرابط بين ولايتي وهران وعين تموشنت, حسبما علم اليوم السبت لدى مصالح الحماية المدنية.

و حسب نفس المصدر فقد وقع هذا الحادث الخطير بالضبط على مستوى بلدة بريدعة التابعة لدائرة بوتليليس شرق مدينة وهران حيث تسبب اصطدام سيارتين سياحيتين ببعضهما في تحطمهما كلية.

و قد تم في عين المكان ضمان الإسعافات الأولية للأشخاص المصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و48 سنة قبل نقلهم على جناح السرعة نحو مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران "الحكيم بن زرجب" بينما حولت جثث الضحايا الثلاث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و38 سنة الى نفس المؤسسة الاستشفائية.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد جندت 8 وحدات متنقلة بعد وقوع هذا الحادث الذي يتم التحقيق في ملابساته من قبل الجهات المعنية.