ملاكمة / بطولة العالم اواسط : الجزائري دويبي (75 كلغ) يتأهل إلى ربع النهائي

تأهل الملاكم الجزائري فريد دويبي إلى الدور ربع النهائي لبطولة العالم أواسط (ذكور وإناث) التي تقام فعالياتها من 21 الى 31 اوت بالعاصمة المجرية بودابست, عقب فوزه على التايلندي جونغجوهو ويرابون (4-1).

وسيلاقي دويبي -بطل افريقيا و بطل العرب- في الدور ربع النهائي, الملاكم الانجليزي تيدسبيري كوني الذي أطاح بالايرلندي ماردومي مولان أكبار.

ويعد دويبي الجزائري الثاني الذي يتأهل إلى الدور ربع النهائي بعد مواطنه هشام معوش (52 كلغ) حيث سيواجه الأخير يوم الأحد الملاكم الانجليزي بريس إيفان.

من جهتهم, أقصي كل من فارس جاب الله (49 كلغ), محند منصوري (81 كلغ), عبد الرحيم سيكيلي (64 كلغ), فاسي محمد جمال (69 كلغ), لويزة بركان (45-48 كلغ) و فروم فريال (69 كلغ) في الدور الأول.

وسيدخل كل من سمراني ليلى (60 كلغ) و حسيد محمد أمين (91 كلغ) غمار المنافسة اليوم السبت لحساب الدور ثمن النهائي حيث سيقابلان على التوالي كل من الصينية شين ييبينغ والبلاروسية لاشكو ياهور.

و يشارك المنتخب الجزائري للملاكمة بـ 12 ملاكما (7 ذكور و 5 إناث) في بطولة العالم للأواسط ببودابست تحت إشراف الطاقم الفني المتكون من المدربين فراطسة مراد وبورنان براهيم وأعراب حمزة و عبد الباقي بلميلي.

وتقام الأدوار التصفوية من 21 الى 26 أوت ليفتح بعدها المجال للدور ربع النهائي (26 و27 اوت) و نصف النهائي (28 اوت) بينما تجرى المنازلات النهائية يومي 30 و 31 اوت حسب البرنامج الذي سطرته الاتحادية الدولية للملاكمة.