كوليــرا: 46 حالة مؤكدة ضمن 139 حالة ومنع استهلاك مياه منبع سيدي لكبير

أعلن المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار،هذا السبت ، عن توصل مصالح الوزارة إلى مصدر بكتيريا وباء الكوليرا في منبع مائي بسيدي لكبير في بلدية حمر العين بتيبازة، فيما كشف رئيس ديوان والي ولاية البليدة عن تسجيل حالة وفاة ثانية بمستشفى بوفاريك

وأوضح فورار عقب اجتماع تنسيقي بين إطارات وزارة الصحة في العاصمة ، أنه تمّ تسجيل 139 حالة إصابة مشتبه بها بوباء الكوليرا في ولايات الجزائر وتيبازة والبليدة والبويرة ، بينها 46 حالة مؤكدة ، فيما توفي شخصان بسبب المرض .

كما قالت وزارة الصحة أنه و ضمن الحالات المؤكدة، تم تسجيل 3 في البويرة و 25 حالة في البليدة و12 حالة في تيبازة و 05 حالة في الجزائر العاصمة وحالة واحدة في المدية وحالة واحدة مشتبه فيه في عيد الدفلى.

وأعلن المدير العام للوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن غلق منبع المياه بسيدي لكبير في بلدية حمر العين بولاية تيبازة بشكل فوري ، بعد تأكد احتواء مياهه على البكتيريا المسببة للكوليرا .

وأكد مدير الصحة كمال جسيم على سلامة مياه حنفيات المنازل وصلاحيتها للشرب بالولاية التي سجلت 12 حالة إصابة بالوباء

منع استهلاك مياه منبع سيدي لكبير

أكدت وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات ،هذا السبت ، "منع استهلاك مياه منبع سيدي لكبير (تيبازة) بعد إثبات تلوثها على إثر اكتشاف احتوائها على ضمات كوليرا (بكتريا قوسية مسببة للوباء).

وأوضح أن بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات "التحاليل البكتريولوجية لمراقبة مياه منبع حمر العين (سيدي لكبير) بولاية تيبازة سمح باكتشاف ضمات كوليرا (بكتريا قوسية مسببة للوباء) و من ثمة فقد تم منع استهلاك مياه هذا المنبع.

وفاة ضحية ثانية بالبليدة

وارتفع عدد وفيات داء الكوليرا بولاية البليدة إلى حالتين بعد تأكيد مساء الجمعة معهد باستور أن التحاليل الطبية التي أجراها عن الضحية (امرأة) تعود لإصابتها بداء الكوليرا حسبما أكده السبت أيت احمد الطاهر رئيس ديوان والي الولاية.

وأوضح أيت احمد الطاهر أن الضحية التي تبلغ من العمر 53 سنة و التي كانت تعاني من تعقيدات صحية لفظت أنفاسها الأخيرة مساء أمس الخميس بمستشفى بوفاريك و اثبتت التحاليل المخبرية التي أجراها معهد باستور الجمعة إصابتها بداء الكوليرا.

من جهة اخرى ارتفع عدد الحالات التي استقبلها مستشفى بوفاريك إلى89 حالة تخضع حاليا إلى العلاج في الوقت الذي غادرت فيه 28 حالة مرضية المستشفى بعد تماثلهم للشفاء،عشرون حالة منها من ولاية البليدة وسبعة من تيبازة و حالة واحدة من العاصمة.

وأضاف رئيس ديوان الوالي أن من أصل 89 حالة الموجودة حاليا بالمستشفى, اثبتت نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بهم ان 39 حالة مؤكدة إصابتها بهذا الداء يجري حاليا التكفل بهم مطمئنا المواطنين أن مياه الحنفيات بكافة تراب الولاية صالحة للشرب و بأن شبكة مياه الشروب "سليمة" و لا تتوفر على اي جرثوم قد يكون وراء ظهور داء الكوليرا داعيا إياهم إلى التحلي بقواعد النظافة الضرورية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية