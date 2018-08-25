حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية بلغ 170 مليار دولار خلال 2017

بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية نحو 170 مليار دولار خلال سنة 2017 بزيادة تقدر بنسبة 14 في المائة عن العام السابق بينما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في أفريقيا 1ر3 مليار دولار.

وبحسب أرقام نشرتها وسائل إعلام مصرية اليوم السبتي نقلا عن مسؤول صيني, فإن الاستثمارات الصينية في الدول الأفريقية شهدت ارتفاعا سنويا يقدر بنحو 20 في المائة في السنوات العشر الماضية، مبرزة أن هناك أكثر من 10.000 شركة صينية تستثمر حاليا في 90 في المائة منها تشتغل في القطاع خاص وثلثها يعمل في قطاع التصنيع و30 في المائة في قطاع الخدمات.

وتستضيف الصين يومي الثالث والرابع من سبتمبر المقبل منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي يتضمن مؤتمرا وزاريا وقمة على مستوى القادة، فضلا عن تنظيم منتدى للأعمال ومائدة مستديرة يشارك فيها رؤساء الدول الأفريقية ويحضرها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى إعلان سياسي وخطة عمل للتعاون بين الصين والدول الأفريقية للسنوات الثلاث المقبلة.

وسجل المسؤول الصيني أن بلاده ترى وجود إمكانات كبيرة للتوسع في التعاون الاقتصادي بين الجانبين في المستقبل، كما أن هناك مجالات للتعاون تحظى بأولوية هي الزراعة وتسهيل الاستثمار والطاقة مؤكدا أن الصين تعتزم خلال الفترة المقبلة إقامة عدد من المشاريع في الدول الأفريقية من بينها مركز للزراعة الحديثة ومركز خر لأبحاث المحيطات فضلا عن إقامة تجمع المصارف الصينية والأفريقية يضم ما بين 15 إلى 20 بنكا.

وذكر بأن الصين نفذت عدة مشاريع في مجال البنية التحتية والطاقة والنقل بالدول الأفريقية في السنوات الثلاث الماضية بعد قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، تهم بالخصوص قطاعات النقل والنقل بالسكك الحديدية واللوجستيك والطاقة و الفلاحة.

وردا على سؤال حول تأثير الحرب التجارية مع أمريكا على التعاون مع أفريقيا, قال المسؤول الصيني إنه لن يكون لها تأثير مباشر على هذا التعاون في ضوء الاستراتيجية والبرامج الخاصة التي وضعتها بلاده.