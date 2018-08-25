غــالي يؤكد على الدور الريادي للطلبة الصحراويين في خدمة القضية الصحراوية

أكد مساء الجمعة الرئيس الصحراوي السيد إبراهيم غالي بالداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين على أن الطلبة الصحراويين يلعبون دورا رياديا في خدمة القضية الصحراوية العادلة .

وأشاد الأمين العام لجبهة البوليزاريو في كلمة لدى إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الثالث لاتحاد الطلبة، بالتجربة المتميزة وخاصة بالثورة الصحراوية، مؤكدا أن الطلبة الصحراويين، وإضافة إلى الانخراط في صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي، كان لهم دورهم البارز في حملات محو الأمية والتثقيف الشعبي في أوساط الجماهير الصحراوية، مسخرين جهدهم ووقتهم ومعارفهم لخدمة قضيتهم الوطنية العادلة .

وأوضح إبراهيم غالي "بأنه بالرغم من أن تلك الحملات كانت تجري خلال العطلة السنوية، في فصل الصيف الصعب والقاسي، إلا أنها كانت شعلة من الوطنية والنشاط والحماس والانضباط والحيوية والتربية والتكوين في مجالات عديدة، إنتاجية وفكرية وثقافية ورياضية وغيرها وإنها تجربة جديرة بالدراسة والتقييم والاستفادة من ذلك في تطوير البرامج الصيفية للشباب والطلبة".

وأبرز الرئيس الصحراوي "بأن الطلبة الصحراويين سفراء قضية وطنية عادلة، يؤدون واجبهم الوطني في الدراسة والتحصيل، ويفعلون في مواقع دراستهم بنفس حماسة واندفاع كل الصحراويات والصحراويين المتشبثين بحقهم في الاستقلال على كامل ترابهم الوطني".

ويؤكد السيد إبراهيم غالي "بأن الشعب الصحراوي يتطلع إلى التواصل المكثف للطلبة في أوساط المجتمعي من أجل الفعل والتغيير الإيجابي من الداخلي والانخراط في عمل ميداني مباشري في مهمة حضارية سامية، لبناء مجتمع معاصري ولكن متمسك بقيمه الأصيلة ومثله النبيلة ووحدته الوطنية، سر وجوده وضامن انتصاره".

ولن يتأتى ذلك يضيف الرئيس الصحراوي" إلا بالتنوير والتكوين والتربية، بالحضور والتواجد والمثالية، بروح التطوع وثقافة الإنتاج، بتطوير الذهنيات، وترسيخ القانون ومؤسسات الدولة الصحراوية، للتخلص من كل الآفات والمظاهر المشينة ومخلفات الحقبة الاستعمارية وسياساتها القائمة على زرع الجهل والتخلف والقبلية".

وأكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو السيد إبراهيم غالي من جهة أخرى "أن المعركة الوجودية للشعب الصحراوي من أجل الحرية والكرامة متواصلة بلا انقطاعي وقضيته العادلة لا تنفك تنتزع الانتصارات والمكاسب"، معبرا عن ارتياح وتوطيد مكانة الدولة الصحراوية على مستوى القارة الإفريقية .

كما حيا جهود ومواقف الاتحاد الإفريقي، "المتشبث بقانونه التأسيسي ومبادئه وقراراته. وإن الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس للاتحادي لتشيد بقرار قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في نواكشوط، بالجمهورية الموريتانية الشقيقة، والتي كرست دوره ومكانته ومسؤوليته، كشريك للأمم المتحدة في جهود استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا" يقول الرئيس إبراهيم غالي .

وجدد إبراهيم غالي إرادة الطرف الصحراوي في التعاون مع هذه الجهود الأممية الإفريقية، مشيدا في هذا الشأن بالخطوات التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس هورست كوهلر، بما في ذلك الدعوة إلى مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاعي جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، بحسن نية وبدون شروط مسبقة، لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج