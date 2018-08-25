حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 53 اخرين خلال 48 ساعة الأخيرة

لقي 13شخصا مصرعهم وأصيب 53 اخرين بجروح تسبب فيها 14 حادث مرور من بين عدة حوادث وقعت في عدة مناطق مختلفة من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و25 أوت الجاري، كما أكده اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية .

وأوضح البيان ذاته أن أثقل حصيلة سجلت في وهران، بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة اخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الولائي رقم 02 بلدية ودائرة بوتليليس.

من جهة أخرى، تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل انتشال شخصين لقي حتفهما غرقا في كل من ولاية جيجل على مستوى شاطئ (ليافتيس) بلدية ودائرة العوانة وفي ولاية بومرداس بشاطئ (سالين شرق).

كما تدخلت الحماية المدنية --يضيف المصدر ذاته -- لولاية الجزائر من أجل تحويل جثتين إلى مصلحة حفض الجثث بمستشفى الدويرة، بعد استنشاقهما لغاز أحادي الكربون المتسرب من سخان الماء، داخل المنزل العائلي بحي ولاد بلحاج بلدية سحاولة دائرة بئر مراد رايس.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج