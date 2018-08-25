الجولة الثانية - تسوية الرزنامة/ : جمعية عين مليلة واتحاد الجزائر ينفردان بالصدارة

أسدل الستار عشية السبت على الجولة الثانية لبطولة الرابطة الأولى موبيليس بإجراء المباريات الثلاث المتأخرة و التي سمحت لفريق جمعية عين مليلة و اتحاد الجزائر بالانفراد بمقدمة الترتيب, في الوقت الذي عادت فيه مولودية الجزائر بفوز ثمين من تاجنانت.

ويعتبر الصاعد الجديد جمعية عين مليلة المستفيد الأكبر من هذه الجولة و ذلك بتغلبه على النسر الأسود، وفاق سطيف (1-0) في لقاء احتضنه ملعب باتنة بدون حضور الجمهور.

وكان الهدف المسجل في نهاية الشوط الأول (44) من طرف بن شعيرة المستقدم من شبيبة بجاية قاتلا بالنسبة للوفاق المنشغل بلقاء يوم الثلاثاء ضد مولودية الجزائر في منافسة رابطة الإبطال الإفريقية.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة (44) بواسطة الكونغولي برانس إيبارة الذي استغل تهاون دفاع النصرية ليمنح فريقه فوزا ثانيا بعد المسجل في الجولة الأولى أمام دفاع تاجنانت (3-1). ويحضر أبناء سوسطارة لمباراة كأس الكونفيديرالية الإفريقية أمام غور ماهيا الكيني المقرر يوم الاربعاء بملعب 5 جويلية (الجزائر) بمعنويات عالية.

أما مولودية الجزائر، فقد عادت بنقاط الفوز من تاجنانت على حساب الدفاع المحلي بأقل الفوارق (0-1) بهدف مبكر للمهاجم هشام نقاش سجله منذ الدقيقة السادسة وهو الفوز الذي يضع حدا لسلسلة التعثرات البتي سجلها العميد في المنافستين الوطنية و الإفريقية.

أما دفاع تاجنانت الذي سجل هزيمتين متتاليتين فيبقى قابعا بالمركز ما قبل الأخير رفقة اتحاد بلعباس بدون رصيد، تاركا شباب بلوزداد في المرتبة الأخيرة برصيد (ناقص 2) بعد انهزامه بالغياب ألأمتام جمعية عين مليلة.

و كانت هذه الجولة قد انطلقت الأسبوع الماضي و تميزت بالتعادل الذي فرض على حامل اللقب شباب قسنطينة في برج بوعريريج (0-0) فيما أكدت شبيبة الساورة صحوتها بعد فوزها على مولودية وهران (2-0).

من جهة أخرى، انتهى اللقاء المحلي القبائلي بين مولودية بجاية و شبيبة القبائل بتعادل (1-1) أرضى الفريقين و الأنصار معا.

وستجري الجولة الثالثة للبطولة يوم الثلاثاء و التي ستكون مبتورة من لقاءت الأندية المشاركة في المنافستين القاريتين وهي: وفاق سطيف-نادي بارادو و اتحاد الجزائر-أهلي برج بوعريريج و الداربي العاصمي بين شباب بلوزداد و مولودية الجزائر و التي برمجت ليوم الثلاثاء 4 سبتمبر.

النتائج الكاملة و الترتيب

السبت 25 أوت

نصر حسين داي - اتحاد الجزائر 0-1

جمعية عين مليلة - وفاق سطيف 1-0

دفاع تاجنانت - مولودية الجزائر 0-1

مباريات لعبت يومي 17 و 18 أوت:

مولودية بجاية - شبيبة القبائل 1-1

اتحاد بلعباس - أولمبي المدية 1-2

شبيبة الساورة - مولودية وهران 2-0

أهلي برج بوعريريج - شباب قسنطينة 0-0

نادي بارادو - شباب بلوزداد 0-0

الترتيب نقاط لعب

1 . جمعية عين مليلة 6 2

--. اتحاد الجزائر 6 2

3. مولودية بجاية 4 2

--. شبيبة الساورة 4 2

--. مولودية الجزائر 4 2

6. وفاق سطيف 3 2

--. أولمبي المدية 3 2

8 . شبيبة القبائل 2 2

--. شباب قسنطينة 2 2

--. أهلي برج بوعريريج 2 2

--. نادي بارادو 2 2

12. نصر حسين داي 1 2

--. مولودية وهران 1 2

14. دفاع تاجنانت 0 2

--. اتحاد بلعباس 0 2

16. شباب بلوزداد ناقص 2 2

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج