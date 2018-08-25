الرابطة المحترفة الثانية /الجولة الثالثة/: أولمبي الشلف ينفرد بالطليعة ومولودية العلمة في الوصافة

انفرد فريق أولمبي الشلف بالصدارة عقب فوزه العريض على "شبان" رائد القبة (4-0)، مستفيدا من أول خسارة لترجي مستغانم في مقرة (1-2) وأمل بوسعادة في بسكرة (0-1)، كما استفادت مولودية العلمة من فوزها بالحراش (2-0)، لتخطف المركز الثاني، في ختام مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم، التي لعبت اليوم السبت.

واستعرض أولمبي الشلف "عضلاته" بتحقيقه فوزا ساحقا (4-0) على ضيفه رائد القبة، الذي لعب بالفريق الرديف بسبب ديونه العالقة لدى غرفة تسوية النزاعات للرابطة المحترفة. وتداول على رباعية "الشلفاوة" كل من قدور شريف (د 45+2) وبودينة (د 65)، مليكة (د 67) و بوطيبة (د 76)، وذلك في ظل انهيار شبان القبة الذين عجزوا عن مجابهة ضغط أشبال المدرب سمير زاوي, الذين ينفردون بكرسي الريادة (9 نقاط) بينما يقبع "القباوية" في ذيل الترتيب بنقطة واحدة، رفقة اتحاد الحراش الذي يعاني من نفس الوضعية المعقدة.

ولعب اتحاد الحراش بالفريق الرديف للمرة الثالثة تواليا ليسقط أمام الضيف مولودية العلمة بثنائية نظيفة

(0-2) تشكيلة الزوار بقيادة ابن الحراش المدرب خالد لونيسي الذي عرف كيفية الاستثمار في مشاكل "الصفراء" والتفوق بفضل هدفي دلهوم (د 18) و برباش (د 90) ليخطف الصف الثاني بسبع نقاط، بينما يقبع "الحراشية" في الصف الأخير بنقطة واحدة.

وانطلق عداد شبيبة سكيكدة من النقاط إثر الفوز المحقق بعقر الديار على سريع غليزان (1-0)، حيث اكتفى أشبال المدرب ليامين بوغرارة بهدف خليلي منذ الدقيقة السادسة، ليحققوا أول ثلاث نقاط تضعهم في الصف التاسع الـ 1، بمعية السريع الذي يبقى كذلك بثلاث نقاط.

وتمكن اتحاد بسكرة، من كسب أول انتصار لهذا الموسم الجديد على حساب أمل بوسعادة (1-0)، إثر هدف في الوقت بدل الضائع وقعه بن عاشور، ليصعد إلى المرتبة السادسة مؤقتا .

وانتهت مواجهة مولودية سعيدة مع ضيفها وداد تلمسان, كما بدأت على وقع التعادل (0-0)، ليضيع "السعيدية" فرصة تحقيق أول انتصار لهم في بطولة 2018-2019، حيث يمتلكون نقطتين تضعهم في الصف 13، بينما أشبال المدرب فؤاد بوعلي النقطة الخامسة التي وضعتهم في المركز الخمس بمنفردهم.

نفس السيناريو عرفه لقاء اتحاد البليدة بميدانه أمام الصاعد الجديد (0-0)، وبالتالي عجز أبناء مدينة "الورود" عن افتكاك أول فوز لهم هذا الموسم الجديد، حيث يبقون في مؤخرة الركب (2 نقطتين), بالمقابل عاد أبناء مدينة "بونة" إلى الديار بنقطة وضعتهم مؤقتا في المركز السادس (4 نقاط).

وفي لقاء الصاعدين الجدد، أحرز نجم مقرة فوزا تاريخيا بميدانه على حساب ترجي مستغانم (2-1), باعتبار أن مقرة يخوض أولى مواسمه في الرابطة الثانية منذ تأسيسه. فوز المحليين تأتى عبر ثنائية نزواني (د 2) و (د 25), بينما قلص مزيان النتيجة للزوار (د 22). النجم يتمركز سادسا (4 نقاط), بينما يعد هذا أول إخفاق للترجي عقب انتصارين, يسمحان له باحتلال المركز الثالث بست نقاط رفقة بوسعادة.

واكتفى فريق شبيبة بجاية بالتعادل فوق أرضية ميدانه أمام جميعة وهران (1-1), الضيوف كانوا سباقين للتهديف بواسطة برملة (د 70), قبل أن يعدل المدافع برشيش الكفة لأصحاب الأرض (د 80), وبالتالي يتقاسم الفريقان نفس المرتبة السادسة بمجموع 4 نقاط.

النتائج الكاملة والترتيب :

السبت 25 اوت:

اتحاد الحراش - مولودية العلمة 0 - 2

شبيبة سكيكدة - سريع غليزان 1 - 0

مولودية سعيدة - وداد تلمسان 0 - 0

اتحاد البليدة - اتحاد عنابة 0 - 0

اتحاد بسكرة - أمل بوسعادة 1 - 0

نجم مقرة - ترجي مستغانم 2 - 1

شبيبة بجاية - جمعية وهران 1 - 1

أولمبي الشلف - رائد القبة 4 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 9 3

2. مولودية العلمة 7 3

3. أمل بوسعادة 6 3

--. ترجي مستغانم 6 3

5. وداد تلمسان 5 3

6. اتحاد عنابة 4 3

--. نجم مقرة 4 3

--. اتحاد بسكرة 4 3

--. جمعية وهران 4 3

--. شبيبة بجاية 4 3

11. سريع غليزان 3 3

--. شبيبة سكيكدة 3 3

13. مولودية سعيدة 2 3

--. اتحاد البليدة 2 3

15. اتحاد الحراش 1 3

--. رائد القبة 1 3.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج