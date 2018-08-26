مؤتمر إتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب : الشروع في انتخاب الأمين العام و المكتب التنفيذي

تتواصل اليوم الأحد و في يومها الثالث والأخير أشغال المؤتمر الثالث لاتحاد طلبة الساقية الحمراء و وادي الذهب بالداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين بانطلاق عملية انتخاب الأمين العام و المكتب التنفيذي لهذه المنظمة الطلابية.

وكان المؤتمر الذي يحمل اسم الشهيد بلاهي سويدي محمد أحمد والمنظم تحت شعار الطلبة الصحراويون استمرار في العطاء لربح معركة التحرير والبناء وبحضور مشاركة أجنبية واسعة لتنظيمات طلابية و وفد هام من الأراضي المحتلة, قد صادق على لجنة الانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي, حسبما أفادت رئاسة المؤتمر.

وتم تشكيل اللجنة التي تضم 17 عضوا يرأسهم المستشار القانوني لأمانة التنظيم السياسي شيخة لولاد, حيث وبعد المصادقة عليها باشرت اللجنة في عملها وحددت الإجراءات المعمول بها للترشح سواء تعلق الأمر بمنصب الأمين العام أو المكتب التنفيذي, وفق ذات المصدر.

للإشارة فقد صادق المشاركون في أشغال المؤتمر الثالث لاتحاد طلبة الساقية الحمراء و وادي الذهب في وقت متأخر من الليلة الماضية على عمل كل من لجنة القانون الأساسي ولجنة برنامج العمل الوطني ولجنة الرسائل والتوصيات, استنادا إلى رئاسة المؤتمر.

ومن المنتظر أن تختتم فعاليات هذا المؤتمر للطلبة الصحراويين والتي تواصلت على مدار ثلاثة أيام بتنصيب المكتب الجديد وقراءة الرسائل و التوصيات.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية