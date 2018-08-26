عبد القادر مساهل يسلم رئيس زمبابوي رسالة من الرئيس بوتفليقة

سلم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الأحد في هراري رسالة من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الزمبابوي، السيد إمرسون منانغاغوا هنأه فيها على انتخابه رئيسا لجمهورية زمبابوي و جدد له فيها تمسك الجزائر بتعزيز العلاقات التاريخية مع هذا البلد الشقيق.

و كان السيد مساهل قد مثل رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس الزمبابوي المنتخب إمرسون منانغاغوا.

وقد أعرب الرئيس منانغاغوا عن شكره على رساله التهنئة التي وجهه له رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة و كذا على مشاركة الجزائر في حفل تنصيبه.

كما اشاد بجودة العلاقات الثنائية و بالطابع المنتظم للتشاور ما بين البلدين حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل الدولية لا سيما ضمن الاتحاد الافريقي.

و من جهته، جدد السيد مساهل رغبة الجزائر في تنشيط التعاون الثنائي في مختلف المجالات و هذا من أجل استغلال الفرص التي تتيحها أسواق البلدين.

كما شدد وزير الشؤون الخارجية على أهمية مواصلة تقاليد التشاور و الحوار القائمة ما بين البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو الاقليمي و الدولي، مؤكدا في هذا الصدد بأن الجزائر و زمبابوي سيواصلان العمل معا لمواجهة التحديات المشتركة لا سيما في القارة الافريقية.

و قد كلف رئيس زمبابوي السيد مساهل بتبليغ رئيس الجمهورية مشاعر امتنانه و تحياته الاخوية و كذا تمنياته للشعب الجزائري بالسعادة و الرقي.

و في تصريح للصحافة المحلية عقب الاستقبال الذي خصه به الرئيس منانغاغوا، ذكر مساهل بالنوعية الممتازة للعلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر و زمبابوي في مختلف المجالات و كذا الرغبة المشتركة للبلدين في تعزيزها اكثر.

و في هذا الصدد، اعلن السيد مساهل عن انعقاد، مطلع السنة المقبلة، الدورة الرابعة للجنة المختلطة الجزائرية - الزمبابوية.