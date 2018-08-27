النوم ما بين 6 و8 ساعات في الليلة مفيد للقلب

أعلن باحثون إن النوم ما بين ست وثماني ساعات في

الليلة مفيد للقلب.

وخلصت دراسة جديدة إلى أن النوم عدد ساعات أقل أو أكثر قد يؤيد إلى أمراض الشريان التاجي أو إلى الجلطات.

ونصح البحث الذي قُدم إلى مجلس أبحاث القلب في ميونخ بألمانيا بتجنب الإفراط في النوم أو التقليل منه للحصول على أفضل حالة صحية للقلب.

وقال معد الدراسة إبامينونداس فانوتاسي من مركز أوناسيس لجراحة القلب بأثينا في اليونان "ما خلصنا إليه هو أن النوم الزائد عن الحاجة أو النوم أقل من اللازم قد يضر بالقلب".

وأضاف أن "الأمر يتطلب المزيد من الأبحاث ولكننا نعلم أن النوم يؤثر على العمليات البيولوجية مثل تمثيل الغلوكوز وضغط الدم والالتهابات وكلها أمور تؤثر على أمراض القلب والأوعية الدموية".

وتم في الدراسة تحليل البيانات التي جمعت من أكثر من مليون شخص في 11 دراسة التي خلصت إلى أن الذين ينامون أكثر أو أقل من 6 إلى 8 ساعات في اليوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين أو الوفاة مقارنة بمن ينامون ما بين 6 و8 ساعات في الليلة

و يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين لمن ينامون ساعات أقل بنسبة 11 في المئة. بينما تزيد النسبة إلى 33 في المئة لدى من ينامون أكثر من 8 ساعات

وأضاف فاونتاس أنه "من غير المرجح أن يؤدي النوم لعدد ساعات أكثر أو أقل بين الحين والآخر إلى التأثير على الصحة ولكن الأدلة تشير إلى أن تراكم النوم لساعات أطول من اللازم أو أقل من اللازم أمر يجب تجنبه".