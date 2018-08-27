إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابي نفسه اليوم الاثنين نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في اطار مكافحة الارهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم إرهابي نفسه اليوم 27 أوت 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة ويتعلق الامر بالمسمى صدام ريكان المدعو يوسف الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2014".

واضاف البيان ان الارهابي "كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة".

من جهة اخري واثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسةي كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي "قذيفتين (02) صاروخيتين من نوع 9- SPG بالإضافة الى كمية معتبرة من الذخيرة تقدر ب2004 طلقة من مختلف العيارات".

وخلص البيان الى أن "هذه النتائج الايجابية لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي تأتي لتؤكد على عزم واصرار قواتنا على القضاء على ظاهرة الارهاب في بلادنا.