احسن تليلاني للإذاعة الثقافية : التحضيرات جارية للإنطلاق في تصوير فيلم زيغود يوسف

كشف الدكتور احسن تليلاني أن عميلة التحضير لتصوير فيلم زيغوت يوسف ستنطلق في 23 سبتمبر القادم بمناسبة ذكرى استشهاده في مثل هذا اليوم من سنة 1956، وذلك بعد أن أكدت وزارة المجاهدين اشرافها على انجاز هذا العمل الذي اسند اخراجه للجزائري سعيد ولد خليفة ويقوم بانتاجه ياسين علوي.

واوضح احسن تليلاني كاتب سيناريو فيلم زيغوت يوسف في اتصال للاذاعة الثقافية ان انطلاق تحضير تصوير الفيلم ستتم من خلال اختيار مناطق التصوير وتحضير الديكور وإجراء الكاستينغ لاختيار الممثلين.

واشار إلى ان عملا بهذا الحجم يتطلب ازيد من 1500 ممثل، وأكد ان الفيلم سوف يحاكي وقائع الثورة التحريرية في الشمال القسنطيني خاصة هجمات 20 أوت 1955 التي تمكن من خلالها البطل زيغوت يوسف من فك الحصار الذي فرضته فرنسا على منطقة الاوراس في تلك الفترة.

وقال احسن تليلاني إن عملية تصوير مشاهد الشتاء من الفيلم ستتم في شهر فيفري 2019 اما مشاهد الصيف ستتم شهري جويلية واوت على ان يكون الفيلم جاهزا للعرض شهر نوفمبر من نفس السنة.

كما أوضح ان الفيلم لن يتطرق فقط الى شخصية البطل زيغوت يوسف بل الى كل ابطال المنطقة كالاخضر بن طوبال وعلى كافي وصوت العرب والامين خان.

وأكد الدكتور احسن تليلاني ثقته الكبيرة في المخرج سعيد ولد خليفة الذي خاض تجارب سابقة في اخراج مثل هذا النوع من الافلام، داعيا الى ضرورة دعم إنجاز الفيلم الذي يتطلب امكانيات كبيرة حتى يحقق النجاح المنتظر منه داخل الوطن وخارجه.

المصدر: الإذاعة الجزائرية