نورية بن غبريت: تنصيب لجان خاصة لمتابعة الدخول المدرسي المقرر في ال5 سبتمبر المقبل

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن تنصيب لجان خاصة لمتابعة الدخول المدرسي المقرر في ال 5 سبتمبر الداخل.

وأكدت بن غبريت في ختام لقاء تحضيري مع مديري التربية بولايات الوطن أن القطاع سيواصل تطبيق مدرسة الجودة من خلال استحداث بطاقات التقييم المستمر.

وأوضحت الوزيرة في هذا الخصوص "بان اللجنة المنصبة تتخل تلقائيا لمعالجة أي نقص قد يسجل، وكذا لجنة تتكون كل واحدة من المفتشيتين العامتين لاستغلال المعلومات و المفتشين المكلفين بالمتابعة اليومية والتقييم المستمر للدخول المدرسي في جميع المقاطعات البيداغوجية.

الدخول المدرسي سيكون في موعده ولن يتم تأخيره بسبب وباء الكوليرا

واستبعدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت اليوم الاثنين إمكانية تأجيل الدخول المدرسي 2018/2019 بسبب وباء الكوليرا مؤكدة أنه سيكون في موعده المحدد في الخامس من شهر سبتمبر المقبل عبر كامل التراب الوطني.

وأكدت في ذات السياق أن "كل الإجراءات اتخذت بشأن وباء الكوليرا ليس فقط على مستوى الولايات التي سجل بها حالات إصابة بل شملت جميع ولايات الوطن وهذا تحت إشراف وزارتي الداخلية والصحة مبرزة أن ولاة الجمهورية قدموا تعليمات تقضي بضرورة الالتزام بقواعد النظافة للوقاية من مخاطر هذا الوباء".

وذكرت الوزيرة في هذا الإطار بالاحتياطات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية تحسبا للدخول المدرسي المقبل حيث دعت المسؤولين المحليين إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة وتدعيمها بصيانة وتطهير الخزانات والصهاريج ودورات المياه وكذا المطاعم المدرسية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية