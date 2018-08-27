الفريق قايد صالح يجدد التأكيد من تمنراست على الأهمية الحيوية لهذه الناحية العسكرية

جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي شرع اليوم الاثنين في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست التأكيد على الأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه الناحية العسكرية "الشديدة الحيوية والحساسية".

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في اليوم الأول من الزيارة وبعد مراسم الاستقبال وفي لقاء له مع مجموعة من إطارات الناحية العسكرية السادسة حرص السيد الفريق على التأكيد على الأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه الناحية العسكرية الشديدة الحيوية والحساسية والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بمختلف أشكاله".

وذكر بأن "حماية الجزائر حماية تامة وكاملة ومتواصلة يستوجب من جميع الإطارات والأفراد ومن كافة الوحدات المرابطة في هذه الناحية وفي غيرها من النواحي العسكرية الأخرى العمل على اكتساب كل مقومات القوة والحرص على تنميتها باستمرار بما يكفل المحافظة على الجاهزية القتالية والعملياتية للأفراد والوحدات ويكفل بالتالي حماية ترابنا الوطني بكيفية تقي بلادنا كل الشرور والمضار أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وتحمي أرضها وشعبها من أي مصدر من مصادر التهديد المختلفة الأوجه والمتعددة الأبعاد".

كما وجه الفريق قايد صالح بالمناسبة "تحية شكر وتقدير وعرفان إلى أولئك الرجال من أبناء الجيش الوطني الشعبيي على كل ما يبذلونه من جهود مضنية ليلا ونهارا وبحرص شديدي ويقظة عالية ومستمرة في سبيل الحفاظ على حرمة وسيادة التراب الوطني وصون أمن وسلامة الجزائر وشعبها".

هذا وسيشرف الفريق قايد صالح يوم غد الثلاثاء باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مراسم تنصيب اللواء محمد عجرود قائدا للناحية العسكرية السادسة بتمنراست خلفا للواء مفتاح صواب الذي عين قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.

المصدر: وزارة الدفاع الوطني