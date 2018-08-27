كوليرا: 56 حالة مؤكدة من بين 161 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7أوت الجاري

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسجيل إلى غاية 26 أغسطس 56 حالة إصابة مؤكدة بداء الكوليرا من بين 161 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أغسطس 2018 حسبا ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات الوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن الوباء قد مس كل من ولايات البويرة بتسجيل 03 حالات مؤكدة من بين 06 حالات مشتبه بها والبليدة بتسجيل 30 حالة مؤكدة من بين 106 مشتبه بها وتيبازة 12 حالة مؤكدة من بين 19 حالة مشتبه بها والجزائر العاصمة 10 حالات مؤكدة من بين 27 حالة مشتبه بها والمدية حالة واحدة مؤكدة وعين الدفلى حالتين مشتبه بهما.

وبخصوص عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات أكدت الوزارة أنه في "تراجع ملحوظ" حيث تم استقبال 33 حالة بتاريخ 23 أغسطس 2018 وقد تراجع هذا العدد إلى 04 حالات بتاريخ 26 أغسطس 2018 موضحة بأنه لم "يتم تسجيل أية حالة وفاة باستثناء الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما على مستوى ولاية البليدة سابقا".

وقد تم التكفل بكل المرضى -يضيف ذات المصدر-على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسي (القطار سابقا) والمؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفريك مؤكدة مغادرة 45 حالة المستشفى والحالات المتبقية "وضعيتهم الصحية في تحسن مستمر".

وتحرص المؤسسات الاستشفائية -حسب ذات الوزارة -على الحفاظ على عدد المرضى المقيمين الذي هو في تراجع وذلك بالنظر إلى فترة حضانة البكتيريا التي يمكن أن تمتد إلى غاية أسبوع كامل مع الإبقاء على جهاز المراقبة في كل المستويات.