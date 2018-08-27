مؤتمر إتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب : التأكيد على الدور الريادي للطلبة الصحراويين في معركتي التحرير والبناء

أكد مشاركون في اختتام أشغال المؤتمر الثالث لإتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب مساء اليوم الإثنين بالداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين على الدور الريادي للطلبة الصحراويين في معركتي التحرير والبناء.

ودعا البيان الختامي , الطلبة الصحراويين إلى مواصلة النضال والإستمرار في التضحية والعطاء و خدمة الشعب الصحراوي وأهدافه المشروعة في العودة و الإستقلال التام مبرزا أهمية اطلاعهم على تاريخ وتطورات قضيتهم الوطنية وذلك تعزيزا لمبدأ التواصل ولإدماجهم في تقوية وتدعيم مؤسسات وهياكل الجبهة الشعبية والدولة الصحراوية.

كما حث ذات البيان مختلف التنظيمات الطلابية والشبانية في العالم على التضامن مع الشعب الصحراوي ومساندته في كفاحه المشروع من أجل تحقيق مثل الإنسانية العليا في الحرية وتقرير المصير والعدالة ونبذ الظلم.

وأبرز أيضا أهمية إدماج الطلبة في مؤسسات الدولة الصحراوية وانخراطهم في العمل للقيام بدورهم في التحرير والبناء ي مشيدا في ذات الوقت بتضحيات الطالب الصحراوي خاصة في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي المواقع الجامعية .

و تضمن البيان عدة قضايا ذات أهمية على غرار تعزيز صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي و دعم مؤسسات الدولة الصحراوية.

ووجه المؤتمر عددا من الرسائل أبرزها الموجهة إلى الأمين العام لجبهة البوليزاريو السيد إبراهيم غالي ي و إلى المنظمات والتنظيمات الشبانية الطلابية عبر العالم.

وتم خلال هذا المؤتمر إعادة انتخاب مولاي أمحمد إبراهيم الصالح أمينا عاما لإتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب لعهدة ثانية ي بعد إجراء عملية التصويت طبقا للقانون الأساسي للإتحاد.

للإشارة فقد حمل المؤتمر الثالث لإتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب إسم الشهيد بلاهي سويدي محمد أحمدا ونظم تحت شعار الطلبة الصحراويون استمرار في العطاء لربح معركة التحرير والبناء .

وعرفت هذه الفعاليات للطلبة الصحراويين مشاركة أكثر من 500 مندوب عن مختلف امتدادات المنظمة الطلابية ي ووفد من المناطق المحتلة ي إلى جانب حضور أكثر من 150 مدعو يمثلون منظمات طلابية دولية تربطها والمنظمة الطلابية الصحراوية علاقات عمل وتعاون .

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية