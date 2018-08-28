تدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الارهابية بالمدية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية من كشفت وتدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية فيما تم توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة وذخيرة بكل من النعامة وخنشلة حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بالمدية/ن.ع.1 كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 27 أوت 2018ي ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات

متفرقة بكل من النعامة/ن.ع.2 وخنشلة/ن.ع.5ي "ثلاثة أشخاص بحوزتهم بندقيتي (02) صيد وكمية من الذخيرة فيما تم حجز 1500 وحدة من مختلف المشروبات بمستغانم/ن.ع.2".

من جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود "16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والأغواط