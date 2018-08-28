حوادث المرور: وفاة 40 شخصا وجرح أزيد من 1.700 آخرين خلال أسبوع

لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 1.764 آخرون بجروح متفاوتة في 1366حادث مرور سجل عبر العديد من مناطق الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و 25 أوت الجاري حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولايــة معسكر حيث توفي خمسة أشخاص و جرح 48 آخرون تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر وقوع 24 حادث مرور.

وخلال نفس الفترة قامت وحدات الحماية المدنية بـ 4803 تدخـل لتغطية 4228 عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر وتحويل 8900 مريض إلى المستشفيات.