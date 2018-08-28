خبراء يؤكدون للإذاعة على سلامة المنتوجات الفلاحية ومياه الحنفيات

أكد محمد كسيرة، المدير المركزي على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن المنتوجات الفلاحية صالحة للاستهلاك.

وقال خلال استضافته اليوم الثلاثاء، في حصة خاصة حول الوقاية من داء الكوليرا، بثت على أمواج القناة الإذاعية الأولى، إن :" الخضر والفواكه الموجهة للاستهلاك في الولايات التي سجلت مؤخرا حالات لداء الكوليرا، صالحة للاستهلاك" مطمئنا في الوقت ذاته المواطنين بعدم كون تلك المنتوجات الفلاحية ناقلة للعدوى ولا تشكل خطرا على صحة المواطن.

من جهته أكد عبد العزيز عجروم مدير مركزي للتزيد بالماء الشروب أن ماء الحنفيات صالحة للشرب وأن المصالح المعنية تعمل على مراقبتها باستمرار. وشدد في هذا الصدد على أن الصهاريج و الخزانات و المنابع المائية تخضع بدورها إلي مراقبة و تحاليل مستمرة.