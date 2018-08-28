رابطة أبطال إفريقيا -الجولة السادسة: وفاق سطيف يفوز على مولودية الجزائر (2-1) و يتأهل للدور ربع النهائي

تأهل وفاق سطيف للدور ربع النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بعد فوزه اليوم الثلاثاء على مولودية الجزائر بنتيجة 2-1 (الشوط الأول 2-1) لحساب الجولة السادسة و الأخيرة لمرحلة المجموعات (المجموعة الثانية), بملعب 5-جويلية (الجزائر).

وسجلت أهداف المباراة من طرف جحنيط (د 5) و بوقلمونة (د 27) للوفاق و درارجة (د 41 من ضربة جزاء) للمولودية.

بهذا الفوز, ينفرد وفاق سطيف بالمركز الثاني بمجموع 8 نقاط وراء تي بي مازيمبي الكونغولي (12 ن) الذي ضمن تأهله مسبقا و الذي تعادل مع الدفاع الحسني الجديدي المغربي (1-1). هذا الأخير يبقى في المركز الثالث (6 ن) متقدما مولودية الجزائر (5 ن).

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية